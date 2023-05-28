Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanarak seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kalın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Seçim sonucu tüm Türkiye'nin kazandığını belirten İbrahim Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.