Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye olarak hem Rusya hem Ukrayna ile iletişim kanallarımızı açık tutarak, iki tarafın sorunlarını çözme noktasında bir araya gelmesi için çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz." dedi.

ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katılan Kalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana Türkiye arabuluculuk çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşması olabilir mi? Savaşın sonlandırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ndeki önerileri neler olacak?" sorusu üzerine Kalın, savaşı bir an önce sonlandırmak için çabaladıklarını ifade etti.

Savaş sürdükçe insani maliyetin arttığını belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Bu savaşın kazananı olmayacak. Dünyanın 3'üncü bir soğuk savaşı kaldırması mümkün değil. Bunun ekonomik, siyasi, toplumsal, küresel etkileri herkes için çok yıkıcı olacak. Dolayısıyla bizim Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın, İstihbarat Başkanımızın, diğer bütün ilgili arkadaşlarımızın bütün çabası, şu anda bu savaşın önlenmesiyle ilgili atılacak adımlara teksif edilmiş durumda. Cumhurbaşkanımız hem Sayın Putin hem Sayın Zelenski'ye bir çağrıda bulundu, bir an önce liderler düzeyinde gerçekleşecek bir görüşmeyle temel konuların ele alınması noktasında kolaylaştırıcı, arabulucu rol oynayacağını ifade etti. Zelenski bu teklife açık, buna yakın ama Sayın Putin 'henüz pozisyonların yeteri kadar yakın olmadığı, liderler düzeyinde gerçekleşecek bir görüşme için müzakere heyetlerinin çalışmalarını tamamlaması gerektiği' kanaatinde. Dolayısıyla biz burada hem Rus tarafı hem Ukrayna tarafıyla yakın temas halinde bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikişer kez Putin ve Zelenski ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Kalın, ayrıca yoğun bir diplomasi trafiğinin devam ettiğini, yarın Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka telefon görüşmelerinin de olacağını aktararak, çarşamba akşamı NATO Zirvesi için Brüksel'e gideceklerini, Erdoğan'ın perşembe günü olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zirvede, NATO liderleriyle Ukrayna-Rusya savaşında şu ana kadarki durum ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili istişarelerde bulunacağını belirten Kalın, toplantıda, hem NATO olarak ittifakın güçlendirilmesi, dayanışmanın artırılması hem de savaşın sonlandırılmasına dönük atılabilecek adımlar konusunda kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağını kaydetti.

"Görüşmeler ve toplantılar olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında görüşmeleri ve toplantılarının olacağını aktaran Kalın, kendisin de yarın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi yapacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun trafiğinin devam ettiğini anımsatan Kalın, şöyle konuştu:

"Bütün çabamız, bu savaşın daha fazla uzamadan sonlandırılması için. Zelenski ile Putin arasındaki görüşmenin önemi şuradan geliyor, Belarus'taki müzakere heyeti konuları teknik düzeyde ele alınıyor. Bu süreçte ilk siyasi buluşma, Dışişleri Bakanımızın ev sahipliğinde Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleşti. Şimdi temel konuları çözüme kavuşturacak stratejik düzeyde liderlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu üçüncü toplantıyı gerçekleştirebilirsek ve bunu en kısa zamanda yapabilirsek, savaşın sonlandırılması noktasında önemli bir adım atmış olacağız. Bugün atılacak adımlar, önümüzdeki on yılların genel seyrini de belirleyecek. Zira bu savaş, umarız en kısa sürede neticelenir, sonlanır. Bittiği zaman yeni bir küresel güvenlik mimarisinin inşa edilmesi gerekecek. ve bu güvenlik mimarisini inşa ederken, Rusya'nın konumu, NATO ile Batı ittifakıyla olan ilişkisi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, bütün bunlar bu başlıklar altında ele alınacak temel konular haline gelecek. Dolayısıyla bu mimarinin inşa edilmesine dönük şu anda atılacak adımları da çok dikkatli atmak gerekiyor. O yüzden biz Türkiye olarak, hem Rusya hem Ukrayna ile iletişim kanallarımızı açık tutarak, iki tarafın sorunlarını çözme noktasında bir araya gelmesi için çabalarımızı bundan sonra da yoğunlaştırarak devam ettireceğiz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor mu?" sorusuna Kalın, "Evet, ABD Başkanı ile diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince, programlar el verdiği ölçüde bu görüşmeler gerçekleşecek." yanıtını verdi.

"Türkiye, NATO Zirvesine hangi somut önerilerle gidecek?" sorusu üzerine Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem NATO ittifakının birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili çok önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşı sonlandırıldıktan sonra Rusya ile NATO'nun, Batı ittifakının ilişkilerinin hangi çerçeveye oturtulması gerektiğiyle ilgili bir perspektif sunacağını dile getiren Kalın, bu açıdan zirveyi son derece önemsediklerinin altını çizdi.

Kalın, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile hem görüşebilen hem de iki ülkenin güvenine sahip bir ülke olduğunu vurguladı.