Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmeleri) Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması... - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmeleri) Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması...
AA - Ferdi Türkten - Politika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmeleri) Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmeleri) Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük"
AA / Ferdi Türkten - Politika