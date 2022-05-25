Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmeleri) Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması... - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmeleri) Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması...

AA - Ferdi Türkten - Politika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmeleri) Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmeleri) Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmeleri) Savunma sanayii ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük"

AA / Ferdi Türkten - Politika

Politika, Haberler

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