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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'den kaynaklanan bir gecikme söz konusu değildir.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'den kaynaklanan bir gecikme söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'den kaynaklanan bir gecikme söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'den kaynaklanan bir gecikme söz konusu değildir. Mesele, Türkiye'nin koyduğu güvenlik kaygılarının giderilmesi" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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