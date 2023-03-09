Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'den kaynaklanan bir gecikme söz konusu değildir.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'den kaynaklanan bir gecikme söz konusu değildir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Türkiye'den kaynaklanan bir gecikme söz konusu değildir. Mesele, Türkiye'nin koyduğu güvenlik kaygılarının giderilmesi" dedi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika