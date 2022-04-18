Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi - Haberler

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Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakacak kadar ileri giden ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Bu nefret ideolojilerine karşı el birliğiyle mücadeleye devam edeceğiz."


Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi

Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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