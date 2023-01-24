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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki Açıklaması

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin "Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin "Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırısına tepki gösterdi.

İsveç'in ardından Hollanda'da da yaşanan saldırıyı da şiddetle kınadıklarını vurgulayan Kalın, "Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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