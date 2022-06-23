Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin NATO'daki rolü ve ittifaka katkıları, NATO Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreçleri, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede; Madrid Zirvesi'nde ele alınacak yeni Stratejik Konsept, Ukrayna savaşı, terörle mücadele, gıda krizi ve diğer güvenlik konularıyla ilgili görüşler dile getirildi. Müttefiklerin, ortak güvenlik ve terör tehditlerine karşı tam uyum, birlik ve dayanışma içinde olması gerektiği vurgulandı.İsveç ve Finlandiya'nın, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin talep ve beklentilerini karşılaması gerektiği aktarıldı. Somut adımlar atılmadan ilerleme sağlanamayacağının altı çizildi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile görüşme trafiği devam ederken, PKK/PYD/YPG yandaşlarının Stokholm'de ve medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmasının kabul edilemez olduğu dile getirildi. Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli koridorun oluşturulması konusunda Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Birleşmiş Milletler'in de dahil olduğu müzakere sürecinden netice alınmasının, küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

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