Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları lanetliyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği, 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı lanetledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları lanetliyoruz. Filistin halkına yönelik askeri saldırılar derhal durdurulmalıdır. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanındadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA