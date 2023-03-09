Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz bugüne kadar açıkça ifade... Politika Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz bugüne kadar açıkça ifade ettik. Madrid'de imzalanan mutabakatın tamamen uygulanmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-İsveç- Finlandiya arasındaki üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz bugüne kadar açıkça ifade ettik. Madrid'de imzalanan mutabakatın tamamen uygulanmasını istiyoruz. Bu uygulandığında iki ülkenin NATO üyeliği olumlu şekilde ilerleyecektir" dedi. - BRÜKSEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika İbrahim Kalın Finlandiya Türkiye İsveç Politika Haberler

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