Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz bugüne kadar açıkça ifade...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz bugüne kadar açıkça ifade ettik. Madrid'de imzalanan mutabakatın tamamen uygulanmasını istiyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-İsveç- Finlandiya arasındaki üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz bugüne kadar açıkça ifade ettik. Madrid'de imzalanan mutabakatın tamamen uygulanmasını istiyoruz. Bu uygulandığında iki ülkenin NATO üyeliği olumlu şekilde ilerleyecektir" dedi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika