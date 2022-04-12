Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sequi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Ettore Sequi ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde İbrahim Kalın ve Ettore Sequi arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Görüşmede Ukrayna'daki savaşta yaşanan son gelişmeler konuşuldu. Savaşın gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiye olan yansımaları değerlendirildi. Ukraynalı mülteci sayısının artmasından duyulan endişe dile getirildi.

Türkiye ile İtalya arasındaki köklü ilişkilere vurgu yapılan görüşmede ikili ticaretin hacminin kısa sürede 30 milyar dolar hedefine ulaşması gerektiği ifade edildi. Savunma ve enerji alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceği belirtildi. - ANKARA