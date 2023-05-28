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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bugün hepimiz kazandık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bugün hepimiz kazandık

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İbrahim Kalın Demokrasi Türkiye Politika Haberler

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