Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü... Politika Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı" dedi. - BRÜKSEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika İbrahim Kalın Belçika Brüksel İsveç Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.