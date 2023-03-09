Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı" dedi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika