Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "5 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı tahıl koridorunun geleceği açısından önem...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "5 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı tahıl koridorunun geleceği açısından önem taşıyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "5 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı tahıl koridorunun geleceği açısından önem taşıyor. Toplantı olumlu katkı sağlamazsa 18 Mayıs'ta tahıl sevkiyatı durabilir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika