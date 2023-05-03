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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: '5 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı tahıl koridorunun geleceği açısından önem...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "5 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı tahıl koridorunun geleceği açısından önem...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "5 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı tahıl koridorunun geleceği açısından önem taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "5 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı tahıl koridorunun geleceği açısından önem taşıyor. Toplantı olumlu katkı sağlamazsa 18 Mayıs'ta tahıl sevkiyatı durabilir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İbrahim Kalın İstanbul Rusya Politika Haberler

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