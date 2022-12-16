Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Politika Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: " Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika İbrahim Kalın Diyarbakır Politika Haberler

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