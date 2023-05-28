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Cumhurbaşkanlığı Seçiminin İkinci Turunda İlk Kez Oy Kullanacak 50 Bin Genç Seçmen Arasında Yer Alan Mardinli Bakay: "İsmim Gibi Güzel Bir Yaşam...

Politika Haberleri

Mardin’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 18 yaşını doldurup ilk kez oy kullanacak 50 bin genç arasında yer alan Nujiyan Bakay, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turda ilk oyumu kullandım, ismim gibi güzel bir yaşam diliyorum" dedi.

MURAT AKGÜL

Mardin'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 18 yaşını doldurup ilk kez oy kullanacak 50 bin genç arasında yer alan Nujiyan Bakay, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turda ilk oyumu kullandım, ismim gibi güzel bir yaşam diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşını dolduran 50 bin yeni seçmen de oy kullanıyor. Bu seçmenlerden biri olan Nujiyan Bakay, Mardin Anadolu Lisesi 1293 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakay, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turda ilk oyumu kullandım, ismim gibi güzel bir yaşam diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

Mardin Politika Haberler

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