Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık yemini ederek göreve başladılar

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminin 2'nci turunda sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandıklarda görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.