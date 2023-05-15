Cumhurbaşkanlığı seçiminde çalışmalara başlayan Başkan Talus Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığının açıklanmasıyla birlikte çalışmalara vakit kaybetmeden başlayan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için 28 Mayısta yeniden sandığa gidiyoruz. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Haydi Bismillah" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 14 Mayıs seçiminde sonuçlar açıklanmadan ve açıklandıktan sonra değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığının açıklanmasıyla birlikte çalışmalara vakit kaybetmeden başlayan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, icra kurulu ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yol haritasıyla ilgili istişareler yapıldı.

Sonuçlar açıklanamadan değerlendirmelerde bulunan Talus, "Türkiye erken seçime gerek kalmadan, normal seçim sürecinde, büyük bir istikrar döneminin ardından yaşadığı bu seçimi, yine büyük bir olgunluk ve demokrasi şöleni şeklinde geçirmiş, dünyaya örnek olmuştur. İstikrar dönemi, yeni seçim sistemimizin getirdiği en önemli avantajlardan biriydi. Bu sistemin bir başka özelliği de ilk turda cumhurbaşkanı adaylarından birinin yüzde 50+1 oyu alarak seçilmesidir. Görünen o ki, oy sayım işlemi tamamen sona erene kadar sonuçlar belli olmayacaktır. Bizler, son ana kadar sabırla ve devletimizin tüm kurumlarına güvenle takibe devam edeceğiz. Bu süreçte dün sabahtan itibaren gece geç saatlere kadar görev yapan ve halen görevlerine devam eden sandık görevlilerimiz başta olmak üzere, tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Genci yaşlısı, kadını erkeği sandığa koşarak, iradesine sahip çıktı. Milletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimi de milletimizin büyük teveccühü ile büyük bir farkla önde götürmektedir"

Kesin seçim sonuçlarından sonra her şeyi tüm detaylarıyla değerlendireceklerini söyleyen Talus, "Şu saate kadar kesin olan bir sonuç var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu seçimi de milletimizin büyük bir teveccühü ile büyük bir farkla önde götürmektedir. Cumhur İttifakı, Meclis'te çoğunluğu sağlamıştır. Tüm teşkilatımızdan sürecin halen devam ettiğini unutmamasını, kesin sonuçlar açıklanana kadar uhulet içinde süreci takip etmesini bekliyor, 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidiyoruz. Haydi Bismillah"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, seçimlerin ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından icra kurulu ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Yol haritasıyla ilgili istişarelerin yapıldığı toplantı sonrası İl Başkanı Talus, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için 28 Mayısta yeniden sandığa gidiyoruz. Hayırlı olsun. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Haydi Bismillah" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023