Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da, Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek. Bu durum, Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA

