Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ne Devlet Nişanı tevcih etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih etti. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" gerçekleştirildi.
Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sabah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.