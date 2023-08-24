Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla'da Kaymakam Atamaları Yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla'nın 6 ilçesinin kaymakamı yer değiştirdi. Muğla'ya atanan kaymakamlar da açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vali Yardımcıları ve Kaymakam atamaları resmi gazete yayımlandı. Muğla'nın 6 ilçesinin kaymakamı yer değiştirdi.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Hatay Defne Kaymakamlığına, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Vali Yardımcılığıa, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Denizli Vali Yardımcılığına, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Kırşehir Vali Yardımcılığına, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Kütahya Vali Yardımcılığına, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Aydın Vali Yardımcılığına atandı.
Muğla'ya atanan Kaymakamlar ise İstanbul Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Kaymakamlığına, Şanlıurfa Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Kaymakamlığına, Kastamonu Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Datça Kaymakamlığına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Marmaris Kaymakamlığına, Şırnak Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula Kaymakamlığına, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit, Bodrum Kaymakamlığına atandı. - MUĞLA