Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.38'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; 20 askerin şehit düştüğü uçak kazası, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için ile ilgili çalışmaların ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika