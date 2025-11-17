Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.38'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; 20 askerin şehit düştüğü uçak kazası, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için ile ilgili çalışmaların ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.