Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaşılırken; toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaşılırken; toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title