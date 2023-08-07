Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaşılırken; toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaşılırken; toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika