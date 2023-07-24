Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantıda, bakanların sunum yapması ve memurlar için toplu sözleşme, tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele konularının ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantının ana gündem maddelerinin ise memurlar için toplu sözleşme, tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele olduğu öğrenildi. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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(DHA)

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-