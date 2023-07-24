Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantının ana gündem maddelerinin ise memurlar için toplu sözleşme, tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele olduğu öğrenildi. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.