Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşım iki saat sürdü.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: ANKA / Politika