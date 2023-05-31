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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşım iki saat sürdü.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Politika Haberler

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