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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ekonomi Gündemiyle Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ekonomi Gündemiyle Toplandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Toplantının en önemli gündem başlığı ise ekonomi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili birer sunum yapacağı belirtilirken, en önemli gündem başlığının ise ekonomi olduğu ifade edildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Politika Haberler

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