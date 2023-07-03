Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ekonomi Gündemiyle Toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Toplantının en önemli gündem başlığı ise ekonomi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili birer sunum yapacağı belirtilirken, en önemli gündem başlığının ise ekonomi olduğu ifade edildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.