Fahrettin Altun, İnsan Hakları Kurulu Başkanı Oldu

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı. Altun'dan boşalan İletişim Başkanlığı'na ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na atandı. İletişim Başkanlığına ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. Kurul üyeliklerine ise Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı.