Fahrettin Altun, İnsan Hakları Kurulu Başkanı Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı. Altun'dan boşalan İletişim Başkanlığı'na ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na atandı. İletişim Başkanlığına ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. Kurul üyeliklerine ise Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım

Mansur Yavaş'tan net mesaj: Bugün görevi bırakmaya razıyım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG, Real Madrid'i 4 golle ezip geçti! Finalin adı belli oldu

4-0'lık tarihi galibiyet! Amerika'da finalin adı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.