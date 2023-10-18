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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili dezenformasyon iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili yapılan 'Hastaneyi vuran füze Gazze'den atıldı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Merkez, görüntülerin daha önce dolaşımda olduğunu belirtti ve asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.