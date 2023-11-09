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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Filistinlilerin yaralı rolü iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Filistinlilerin uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırarak kameralar önünde yaralı rolü yaptığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. İddiaya konu olan görüntülerin bir spot filmden alındığı tespit edildi.