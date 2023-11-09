Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Filistinlilerin yaralı rolü iddiasına yanıt
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Filistinlilerin uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırarak kameralar önünde yaralı rolü yaptığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. İddiaya konu olan görüntülerin bir spot filmden alındığı tespit edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyor, kameralar önünde yaralı rolü yapıyorlar" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiye yer verildi:
"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman'ın paylaştığı görüntülerle ilgili, 'Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyor, kameralar önünde yaralı rolü yapıyorlar' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Lübnanlı Yönetmen Mahmut Remzi'nin Filistin'de yaşananlarla ilgili hazırladığı, 'The Reality (Gerçeklik)' adlı spot filmden alındığı tespit edilmiştir."