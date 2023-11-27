Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin iddiaları açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yayımlanan bülten, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koydu. İddiaların manipülatif propaganda olduğu ve İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı hastaneleri hedef aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin iddiaların yer aldığı Dezenformasyon Bülteni'nin 101'inci sayısı yayımlandı.

Bültende, " İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin altında Hamas karargahı var" iddiasının dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik propaganda olduğu, İsrail'in, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı gibi çok zor şartlar altında yaralıların tedavi edilmeye çalışıldığı hastaneleri hedef aldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 27 Ekim'de dijital ortamda hazırlanan bazı animasyon görüntüler paylaşarak, bu görüntülerin Şifa Hastanesi altındaki Hamas karargahını gösterdiğini ileri sürdüğü aktarılan bültende, İsrail'in, Netenyahu'nun iddiasını destekleyecek herhangi bir argüman sunamadığı bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusunun, "Bodrumda bulunan Hamas listesi" iddiasıyla yayımladığı görüntülerdeki kağıdın bir takvim olduğu tespitine yer verildi.

ABD merkezli Fox News kanalının, "Muhabirimiz müzik festivali katliamının gerçekleştiği yeri ziyaret ederken pusu girişimini yakaladı" iddiasıyla servis ettiği haberin kurgu olduğunun ortaya çıktığının açıklandığı bültende, şu bilgilere yer verildi:

"Görüntülerde duyulan silah seslerinin ardından Hamas üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin, elbiseleri çıkarılmış ve gözleri bağlanmış halde gözaltına alındığı görülmektedir. Ancak, görüntünün devamı incelendiğinde, olayın İsrail askerleri tarafından muhabirler için kurgulandığı belirlenmiştir. Görüntülerin devamında, 'Festival alanına gelerek pusu kuran Hamas üyesi' olduğu iddia edilen kişinin, ağaçların arasında giyindiği tespit edilmiştir. Bu sözde pusu anı, uluslararası birçok yayın kuruluşu tarafından haberleştirilerek servis edilmiştir."

"Hamas Gazze'deki tünellerin inşasında 160 Filistinli çocuğu öldürdü" iddiası gerçek dışı

Bültende, Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs'ın, "Hamas'ın, AB'nin Gazze için ayırdığı fonlarla, İsrail'e fırlatacak roketler ürettiği kanıtlandı" iddiasının da doğru olmadığı, Avrupa Komisyonunun, 7 Ekim'den sonra AB'nin Filistin'e yaptığı yardımlarla ilgili inceleme başlattığı ve iki aşamalı inceleme sonucunda, "yardımların istenmeyen amaçlarla yönlendirildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı" açıklandı.

"Hamas, Güneye Giden Gazzeli Sivillere Ateş Açıyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı iddiaya konu görüntülerin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) içerik üreticisi Motaz Azaiza tarafından kaydedildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hamas Gazze'deki tünellerin inşasında 160 Filistinli çocuğu öldürdü" iddiasının da doğru olmadığının vurgulandığı bültende, iddialara dayanak olarak güncelmiş gibi gösterilen haberin, 2014'de Tablet dergisinin internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.

Bültende, İsrail propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "İsrail'in öldürdüğü 2 Filistinli gazetecinin görüntüleri" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, görüntülerdeki kişilerin Suriye'nin kuzeyinde çalışan Suriyeli gazeteciler Cemil El Hasan ve Muhammed Faysal olduğu açıklandı.

Öte yandan, sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Kanada'da yaşayan Filistinli çocuk, Yahudi halkına tüyler ürpertici bir tehditte bulunuyor" görüntülerinin de gerçek dışı olduğu vurgulandı.