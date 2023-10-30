Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İddiaları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurduğu iddiasını yalanladı. Merkez, söz konusu binanın Türk Kızılayının inşasına destek sağladığı ve Filistin Kızılayına ait insani yardım deposu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki, "İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı." iddiasını yalanladı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail bombardımanında ağır hasar alan iddiaya konu binanın, Türk Kızılayının inşasına destek sağladığı, Filistin Kızılayına ait insani yardım deposu olduğu belirtildi.

Uluslararası insani yardım örgütlerinde kurumlar arası yardımlaşmanın esas olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı.' iddiası doğru değildir. Türk Kızılayı, Filistin Kızılayına bina yapım aşamasında yardımda bulunmuş ve anahtar teslim edip kontrolü onlara bırakmıştır. Ne AFAD ne de Türk Kızılayının Gazze'de lojistik depo veya binası bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."