Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İddiaları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor.' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor.' iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberde, İsrail'in Gazze bombardımanından söz edilmektedir. Haberin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."