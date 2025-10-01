Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanından Gazze'ye Yapılan Saldırıya Şiddetli Kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıyı kabul edilemez buldu ve şiddetle kınadı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır. Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
