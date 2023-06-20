Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşması uluslararası toplumun sorumluluğudur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşmasının, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşmasının, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Altun, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Toprakları zorla alıkonulan, farklı bir coğrafyada yeni bir hayat kurmak zorunda kalan, yüzyılımızın en büyük insan hakları meselesi mültecilerdir. Mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşması, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğudur.

Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyük bölümünün görmezden geldiği mazlum ve mağdurlara sahip çıkmış, dünyaya insanlık dersi vererek onların uluslararası alandaki sesi olmuştur.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 20 Haziran'da düzenlenen Dünya Mülteciler Günü, uluslararası topluma sahip olması gereken vicdani değerler hatırlatmasıdır."