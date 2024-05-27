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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail şiddete son vermeli ve Filistin devleti kurmalıyız

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Refah kentine saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunarak, İsrail'in masumları hedef alan saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirtti. Altun, dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiğini ve en kısa zamanda bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dünya artık daha fazla durup bekleyemez. İsrailliler ne derse desin, bu şiddete son vermeli ve en kısa zamanda bir Filistin devleti kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

Altun, İsrail'in Refah kentine saldırısına ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İsrail hükümetinin masumların kanını ve gözyaşını akıtmaya doymak bilmediğini, Tel Aviv'deki cani rejimin uygar dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işlediğini belirtti.

İsrail'in aç, evsiz ve savunmasız insanları hedef alan saldırılarının insanlığın kolektif bilincine aleni bir hakaret olduğunu vurgulayan Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsan hayatını hiçe sayma, İsrail hükümetinin adeta ruhuna işlemiş durumda. Bu, utanç verici, korkunç ve iğrenç bir durumdur. Yıllardır barışa aracılık ediyormuş gibi görünen ABD'nin yardımı ve desteği olmasaydı, İsrail'in kökleşen işgal ve Filistinlileri mülksüz bırakma politikasını sürdürmesi mümkün olamaz. İsrail, bunların tamamının yalan ve aldatmaca olduğunu bize çok açık şekilde gösteriyor. Tek gayeleri işgali devam ettirmek ve kapsamını genişletmek. İsrail hükümeti, ABD'nin desteği sayesinde her istediğini yapma özgürlüğüne sahip olduğunu düşünse de tüm dünyanın gözünde dışlanmış bir devlet konumundalar. Meşruiyet olmadan devlet yönetimi de olmaz. İsrail, savaş suçları ve insanlık suçları işleyen bir rejim olarak tarihe geçecektir."

"Bu savaş bitmelidir, sorumlular hesap vermelidir"

Altun, dünyanın, masum kadınlara, çocuklara ve yaşlılara uygulanan bu barbarca ve akıl almaz şiddet karşısında birleşmesi gerektiğini ifade etti.

Yaşanan zulme seyirci kalamayacaklarını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Hamileri onları korumaya devam etse bile hep birlikte İsrail'in karşısında durmalıyız. İşgal edilen, mülksüzleştirilen ve öldürülen Filistinlileri korumak görevimizdir. Dünya artık daha fazla durup bekleyemez. İsrailliler ne derse desin, bu şiddete son vermeli ve en kısa zamanda bir Filistin devleti kurmalıyız. Bu savaş bitmelidir, sorumlular hesap vermelidir. 'Uygar' ülkeler, savundukları ilke ve ideallere uygun şekilde hareket etmelidir. İnsan hakları ve onuru yalnızca kağıt üzerinde kalamaz. İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını verme zamanı çoktan gelmiştir."

Kaynak: AA / Politika

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