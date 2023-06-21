Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşması, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğudur' dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşması, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğudur" dedi.

Altun, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Toprakları zorla alıkonulan, farklı bir coğrafyada yeni bir hayat kurmak zorunda kalan, yüzyılımızın en büyük insan hakları meselesi mültecilerdir. Mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşması, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğudur. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyük bölümünün görmezden geldiği mazlum ve mağdurlara sahip çıkmış, dünyaya insanlık dersi vererek onların uluslararası alandaki sesi olmuştur" ifadelerine yer verdi.