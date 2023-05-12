Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Batı medyasına sert eleştiri

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu süreçte bu unsurların batıdaki medya devlerini, ana akım medya şirketlerini ve yine dijital alanda faaliyet gösteren medya şirketlerini, sosyal medya platformlarını yardımlarına çağırdıklarını görüyoruz. Bu bahsettiğimiz unsurlar, sosyal medya şirketleri, büyük Batı'da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine manşetler atan, sözde, prestijli, yayın organları, bunlar esas itibariyle taraftır. Bunlar esas itibariyle Türkiye karşıtıdır, Türkiye düşmanıdır. ve bunlar esas itibariyle hakikat karşıtıdır. Hakikat düşmanıdır. Bunların, kendi ideolojileri, kendi ajandaları, kendi siyaset etme tarzları Türkiye'yi dizayn etmeye yönelik girişimleri ne yazık ki farklı yol ve yöntemlerle devam etmektedir." dedi.

"BUNLAR ESAS İTİBARİYLE TÜRKİYE KARŞITIDIR; TÜRKİYE DÜŞMANIDIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği 'Bab-ı Ali Okulu' programında başarılı olan öğrenciler sertifikalarını aldı.

"TÜRKİYE'DE ÖNÜMÜZDE İKİ SEÇENEK VAR"

Programın sonunda, Fahrettin Altun'a hat sanatıyla yapılmış bir tablo hediye edildi. Ardından programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.