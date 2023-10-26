Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacaklarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na uzanan bir asırlık tarihi, birlik ve beraberlik içinde, 100. yıla yakışır bir şekilde kutlayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na uzanan bir asırlık tarihi, birlik ve beraberlik içinde, 100. yıla yakışır bir şekilde kutlayacaklarını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinliklerle vatandaşları bir araya getireceklerini belirtti.

Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na uzanan bir asırlık tarihimizi birlik ve beraberlik içinde, 100. yıla yakışır bir şekilde kutlayacağız." ifadesini kullandı.