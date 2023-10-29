Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan videoyu paylaştı. Altun, Türkiye'nin kültürel mirası, coğrafi zenginlikleri ve değerleriyle birlikte olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet'in kutlu yolculuğunda birlikte ilerlediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kültürel mirasımız, coğrafi zenginliklerimiz ve bugün bizi biz yapan değerlerimizle bir aradayız. Geçmişimizden günümüze, Cumhuriyet'imizin kutlu yolculuğunda birlikteyiz. Birlik ve beraberlikle, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda gururla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden görüntülerle, çocuk, genç ve yaşlıların bayram coşkusuna ilişkin anların bulunduğu videoda, "Memleket aşkıyla yanan bu kalpler bizim/Dağlarında hür kuşlar/ Yer, gök, denizler bizim/Omuzlarda yükselsin Cumhuriyet ülküsü/ Dolansın dillere hür Cumhur/ Hür Cumhurun türküsü/ Haydi yürüyelim nice nice yıllara/Benim Cumhuriyet'im nice 100 yıllara" sözlerini içeren şarkı da seslendirildi.

Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten Altun, "Kültürel mirasımız, coğrafi zenginliklerimiz ve bugün bizi biz yapan değerlerimizle bir aradayız. Geçmişimizden günümüze, Cumhuriyet'imizin kutlu yolculuğunda birlikteyiz. Birlik ve beraberlikle, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda gururla ilerliyoruz. 100. yılın coşkusuyla hep birlikte Cumhuriyet'imizi gururla selamlıyoruz." ifadelerine yer verdi.