Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında 100. Yıl Koordinasyon Kurulu toplandı

100'üncü Yıl Koordinasyon Kurulu, Altun başkanlığında toplandı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, 100'üncü Yıl Koordinasyon Kurulu toplandı.

İletişim Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, bakan yardımcıları, başkanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. Altun, toplantıda Koordinasyon Kurulunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl kutlamalarının başarılı bir şekilde icra edilmesi, planlanması, yürütülmesi ve bütünlüklü bir iletişim stratejisiyle gerçekleştirilmesi açısından büyük bir önem taşıdığını söyledi. Cumhuriyetin 100'üncü yılını birlik ve beraberlik içinde, şanına yakışır bir şekilde kutlayacaklarını dile getiren Altun, "100'üncü yılımıza yaraşır projelerimizle, etkinliklerimizle cumhuriyetimizin değerini daha da yükseltmeyi, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü bir Türkiye mirası bırakmayı hedefliyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştireceğimiz 100'üncü yıl etkinlikleri, projeleri için tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde çalışıyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığınca hazırlanan projeler ve etkinliklerin sunumunun yapıldığı toplantıda, katılımcı bakanlıkların ve temsilcilerin de görüşleri alınarak yeni projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.