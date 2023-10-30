Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 100. yılımızı devrim niteliğinde çalışmalarla taşımaya kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmalarla 100. yılımızı daha nice yüzyıllara taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Emekle, alın teriyle ulaştığımız 100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece havada, karada ve denizde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunun yaşandığını hatırlattı.

Yerli ve milli envanterle, meydanlardaki dijital kulelerle, İstanbul Boğazı'nda boy gösteren güçlü donanmayla, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile gerçekleştirilen akrobasi gösterileriyle yüreklerdeki coşkunun dışa vurulduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri ile de gökyüzüne Türkiye Yüzyılı sevincimizi yansıttık. Emekle, alın teriyle ulaştığımız 100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız."