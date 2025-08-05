Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Next Sosyal Platformunu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu "Next Sosyal"e ilişkin değerlendirmede bulundu. Yeni dijital iletişim platformunun gençler başta olmak üzere vatandaşların ilgisini çektiğini belirten Duran, platformun ortak değerlerde buluşma imkanı sunan güçlü bir adım olduğunu kaydetti.

Duran, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital iletişim ve sosyal medya dünyasının hızla yükselen yeni değeri Next Sosyal; başta gençler olmak üzere vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanından yeni kullanıcıların enerjisi ile büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Next Sosyal'in sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak duygularda buluşulacak güçlü bir adım olduğunu kaydeden Duran, "Geleceği inşa ederken; bağımsız, güvenli ve özgün bir platformda birlikte üretmek, birlikte paylaşmak için biz de buradayız. Ayrıca İletişim Başkanlığımızın kurumsal Next hesabı @iletişim de açıldı" dedi.

İletişim Başkanı Duran, mesajının sonunda "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA