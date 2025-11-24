Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Biliyoruz ki her başarıda, bugün minnetle ve şükranla yad ettiğimiz bir öğretmenin izi vardır. Emekle, sabırla ve sevgiyle yeni nesillere istikamet kazandıran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Ömrünü, çocukların gelişimine adayan, onların kalbine hem bilgiyi hem de karakteri işleyen öğretmenlerin ülkenin istikbaline yön veren en kıymetli rehberler olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki her başarıda, bugün minnetle ve şükranla yad ettiğimiz bir öğretmenin izi vardır. Emekle, sabırla ve sevgiyle yeni nesillere istikamet kazandıran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum. Bu vesileyle şehit öğretmenlerimizi ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum."