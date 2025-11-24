Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Biliyoruz ki her başarıda, bugün minnetle ve şükranla yad ettiğimiz bir öğretmenin izi vardır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Biliyoruz ki her başarıda, bugün minnetle ve şükranla yad ettiğimiz bir öğretmenin izi vardır. Emekle, sabırla ve sevgiyle yeni nesillere istikamet kazandıran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Ömrünü, çocukların gelişimine adayan, onların kalbine hem bilgiyi hem de karakteri işleyen öğretmenlerin ülkenin istikbaline yön veren en kıymetli rehberler olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki her başarıda, bugün minnetle ve şükranla yad ettiğimiz bir öğretmenin izi vardır. Emekle, sabırla ve sevgiyle yeni nesillere istikamet kazandıran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum. Bu vesileyle şehit öğretmenlerimizi ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.