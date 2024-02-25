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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçını izledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçını izlediği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Erdoğan, Adana Valiliği ziyaretinde Türkiye'nin İzlanda'yı 76-75 yendiği maçı izledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçını izlediği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabında, Erdoğan'ın, partisinin mitingi sonrası ziyaret ettiği Adana Valiliğinde, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye'nin İzlanda'yı 76-75 yendiği maçı izlediği görüntülere yer verdi.

Fahrettin Altun, görüntüleri, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adamın zaferine böyle eşlik etti" ifadesiyle paylaştı.

Kaynak: AA / Politika

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