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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan seçim sonucuna ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan seçim sonucuna ilişkin paylaşım

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Öyle bir kazandı ki kimse kaybetmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Fahrettin Altun Politika Haberler

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