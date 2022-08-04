Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "KPSS geçerlilik süresi" açıklaması Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "KPSS geçerlilik süresi" açıklaması Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi"nin, bir sonraki KPSS ile son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını belirterek, "Herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "Kpss sonucu geçerlilik süresi"nin, bir sonraki KPSS ile son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını belirterek, "Herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi"ne yönelik paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika

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