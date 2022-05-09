Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Basel'de 23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıya ilişkin paylaşım Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Basel'de 23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıya ilişkin paylaşım Açıklaması

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Basel'de 23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıya ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yıllardır bebekleri, çocukları katlederek, onları kaçırarak ailelerinden koparan PKK'nın bu defa da İsviçre'de bir çocuk şenliğine saldırmasının, kanlı terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne serdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yıllardır bebekleri, çocukları katlederek, onları kaçırarak ailelerinden koparan Pkk'nın bu defa da İsviçre'de bir çocuk şenliğine saldırmasının, kanlı terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne serdiğini ifade etti.

Altun, sosyal medya hesabından, İsviçre'nin Basel kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ni hedef alan saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yıllardır bebekleri, çocukları katlederek ya da onları kaçırarak ailelerinden koparan PKK'nın bu defa da İsviçre'de bir çocuk şenliğine saldırması, kanlı terör örgütünün gerçek yüzünün yanı sıra İsviçre için oluşturduğu tehdidi de gözler önüne sermiştir." vurgusu yapan Altun, şunları kaydetti:

"İsviçre'deki PKK varlığı, terörün zehirli bir sarmaşık gibi Avrupa'yı sardığını ve bu küresel tehdide karşı çok boyutlu bir mücadelenin zaruretini de bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrım yapmaksızın teröristlerle ve terörizmle kararlı ve etkin bir mücadele yürüten Türkiye, diğer ülkelerden de aynı şekilde küresel teröre karşı gereken güçlü mücadeleyi, gerçekçi iş birliğini ve samimi dayanışmayı görmeyi beklemektedir."

AA / Mehmet Tosun - Politika

23 Nisan, İsviçre, Çocuk, PKK, Politika, Haberler

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