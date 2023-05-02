Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığına yönelik "Sosyal medya üzerinden seçmeni etkilemeye" çalıştığını iddiası üzerine, "Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanlığına yönelik iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında "Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış. Esef duyduk" ifadelerini kullanan Altun, Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini yazan AJANS'ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesinin anlaşılabilir olduğunu belirtti.

Devletin ve milletin ali çıkarlarını gözetmenin sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğunda oluğunu açıklayan Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca, dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki 'profesyonellerin' elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır. Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Biz, milletimizin emrindeyiz. Milletin iradesi bizim için kutsaldır. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı ideali için çalışıyoruz."

Demokrasinin en büyük düşmanı olarak gördükleri dezenformasyonla mücadele edip, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru, hızlı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirdiklerini belirten Altun, sorumluluk bilinciyle millete hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANKARA