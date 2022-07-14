Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

AA - Mümin Altaş - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet düşünün ki Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş. Bir millet düşünün ki vatan ve bayrak uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığınca hazırlanan bir videoyu da paylaştı.

Videoda, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız, durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına." ifadeleri yer aldı.

AA / Mümin Altaş - Politika

Fahrettin Altun Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title